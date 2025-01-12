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Bilecik'te Trafik Kazası: Bir Sürücü Yaralandı

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Bilecik'te önündeki araca çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilecik'te yan devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

BİLECİK - Bilecik'te önündeki araca çarpan otomobilin devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaneli istikametinden Bilecik şehir merkezi yönünde seyir halinde olan E.A. idaresindeki 11 ACB 040 plakalı otomobil, Pelitözü Kavşağına dönüş yapan A.T. yönetimindeki 11 DZ 321 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yolda yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.A. yaralanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te Trafik Kazası: Bir Sürücü Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SONER ÇELİK - Yerel
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