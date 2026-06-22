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Sevilen muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Sevilen muhtar son yolculuğuna uğurlandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler/Hisarcık Köyü Muhtarı Mustafa Canbaz, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Cenazeye Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de katıldı.

Bilecik'te sevilen muhtar Mustafa Canbaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler/Hisarcık Köyü Muhtarı Mustafa Canbaz, Beşevler Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de katılarak aileye taziyelerini iletti. Cenaze namazı sonrası merhum Mustafa Canbaz, dualar eşliğinde defnedilmek üzere mezarlığa uğurlandı.

Vali Faik Oktay Sözer, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek sabır temennisinde bulundu - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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