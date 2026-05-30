Bilecik'te bir köy adeta sular artında kaldı

Bilecik ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, tarım arazileri ve yerleşim yerlerini sular altında bıraktı. Bozüyük'te alt geçit tamamen suyla dolarken, Pazaryeri'ne bağlı Sarnıç Köyü'nde cami ve evler suyla doldu, yollarda heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle ulaşım aksadı.

Bilecik'te yağan sağanak yağış sonrası hayat adeta felç olurken, bir köy adeta sular artında kaldı.

Bilecik ve ilçeleri etkisi altına alan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi. Başta Bozüyük ilçesi olmak üzere birçok tarım arazisi ve yerleşim yeri sular altında kaldı. Bozüyük'te yağan sağana yağış sonrası bir alt geçit komple sular atında kalırken, hayat adeta felç oldu.

Pazaryeri ilçesine bağlı Sarnıç Köyü'nde de benzer olaylar yaşandı. Köy adeta sağanak yağış sonrası sular altında kalırken, camiler ve evler sularla doldu. Bu esnada bir vatandaş yaşanan afeti cep telefonu kamerasıyla gözler önüne sererken, köyde hayat adeta durdu. Birçok ulaşım yolunda da heyelan meydana gelirken, birçok mevkide yola kaya parçaların düşmesi sonucu ulaşımlarda aksama oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
