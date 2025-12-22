Haberler

Bilecik'te sis gün boyu etkisini sürdürdü

Bilecik'te sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Bilecik'te sabah saatlerinde etkili olan sis, kent genelinde görüş mesafesini düşürdü.

Bilecik'te sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, kent merkezi ile birlikte bazı ilçe ve kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. Sis nedeniyle özellikle şehirlerarası yollar ve ana arterlerde araç sürücüleri hızlarını düşürdü, takip mesafesini koruyarak ilerlediler. Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Sisli havanın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürebileceği bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

