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Bilecik'te Polis Memuru Murat Bayırlı Görev Başında Hayatını Kaybetti

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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat Bayırlı, görev başındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

(BİLECİK) –

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Murat Bayırlı, görev başındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bayırlı'ya ulaşamayan ailesi ve meslektaşları görev yaptığı polis merkezine geldi. Bayırlı'nın görev yerinde hareketsiz halde bulunması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Bayırlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bayırlı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: ANKA
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