Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı
Haber: Gökay Şimşek
(BİLECİK) - Bilecik'te Yenişehir Kavşağı yakınlarında otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, Bilecik-Osmaneli kara yolu üzerindeki Yenişehir Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinden Şeyh Edebali Üniversitesi istikametine seyir halinde olan 11 EE 213 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Arda A. yönetimindeki 11 ACT 039 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.