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Bilecik'te Öğrencilere Hızlı Yemek Eğitimi

Bilecik'te Öğrencilere Hızlı Yemek Eğitimi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne bağlı Söğüt Meslek Yüksekokulu, 'Hızlı Yemek Restoran Uygulamaları' dersi ile öğrencilerine sektörel bilgi ve pratik deneyim sunarak kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek oluyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Meslek Yüksekokulunda eğitim gören üniversite öğrencileri 'Hızlı Yemek Restoran Uygulamaları' sayesinde yaparak öğreniyorlar.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Söğüt Meslek Yüksekokulunda sektörel iş birliklerini güçlendirme hedefiyle 'Hızlı Yemek Restoran Uygulamaları' dersini hayata geçirildi. Şeyh Edebali Üniversitesine Öğretim Görevlisi Merve Bilir tarafından yürütülen dersler, öğrencilere sektörde ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra pratik deneyim elde etme imkanı da sundu.

Ders süresince, bir döner şirketi temsilcileri tarafından öğrencilere yönelik sektörel bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Bu seminerlerde, sektör profesyonelleri öğrencilere staj imkanları, operasyonel süreçler ve müşteri ilişkileri gibi konularda rehberlik etti.

Bu iş birliği, öğrencilerin operasyon yönetimi, müşteri memnuniyeti ve hijyen standartları gibi konularda sektörel deneyim kazanmalarına ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek oluyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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