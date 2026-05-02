Bilecik'te öğrencilere bilinçli sosyal medya ve güvenlik eğitimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından, Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında öğrencilere bilinçli sosyal medya kullanımı ve genel güvenlik tedbirleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan sunumlarda, sosyal medya kullanımında karşılaşılabilecek riskler, kişisel verilerin korunması, siber zorbalıkla mücadele ve günlük hayatta alınması gereken güvenlik önlemleri ele alındı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, güvenli internet kullanımı konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı