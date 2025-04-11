Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Özgür Özel hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan

Söz Bahçeli'de! Kritik görüşmeye ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz

Erdoğan'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça

Bilecik'te Nisan Sürprizi: Kar Yağışı Yolları Kapatıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik ve çevresinde sabaha karşı etkili olan kar yağışı, bazı köy yollarını ulaşıma kapatırken vatandaşlara kış manzaraları sundu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştı.

Bilecik'teki kar bazı köy yollarını ulaşıma kapattı

BİLECİK - Bilecik ve bazı ilçelerinde sabaha kaşı başlayan kar yağışı araçları, çatıları, yolları kaplarken bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Bilecik merkez Bahçelievler ve Beşiktaş mahallerinin yüksek kesimlerinde sabaha karşı başlayana kar yağışı etkili oldu. Sabah işe gitmek için evden çıkanlar araçlarının karla kaplı olduğunu görünce hayrete düştü. Araçlar yaklaşık 5 santimetre yüksekliğinde kar birikirken, ağaçlarda biriken karlar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bozüyük'te kar yağışı etkili oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde de gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı, vatandaşlara uyandıklarında Nisan sürprizi yaşatırken, bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Sıcaklığın eksi 6 dereceye kadar düştüğü ilçede yoğun kar yağışı sabah saatlerinden itibaren yerini güneşli bir havaya bıraktı.

Kışlık kıyafetler geri çıktı

Vatandaşlar ilkbaharı yaşamaya hazırlanırken Nisan ayında yağan kar yağışı ile kışlık kıyafetler gar dolaplardan çıktı. Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kalırken, vatandaşlar çok uzun yıllardan bu yana Nisan ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde kar yağışının yaşanmadığını belirttiler. Karayolları ekipleri gece buzlanma olaylarına karşı tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.