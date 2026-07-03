Bilecik'te muhtarlarla güvenlik zirvesi

Bilecik'te muhtarların katılımıyla kapsamlı bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve merkez mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, kentte yürütülen güvenlik çalışmaları ele alındı. Toplantıda, Bilecik'te huzur ve güven ortamının korunması amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar ile mahallelerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca, emniyet birimleri ile muhtarlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin, suç ve suçluyla mücadelede etkinliği artıracağı vurgulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı