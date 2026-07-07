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Köyündeki sinek sorununa bizzat kendisi el attı

Köyündeki sinek sorununa bizzat kendisi el attı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Köyü'nde yaz aylarıyla artan sinek sorunu nedeniyle köy muhtarı Fahrettin Doğruk, ilaçlama çalışmalarını bizzat başlattı. Köylüler, kalıcı çözüm bekliyor.

Bilecik'te bir köy muhtarı artan sinek sorunu el atarak, ilaçlama çalışmalarını kendi başlattı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Köyü'nde yaz aylarıyla birlikte artan sinek sorunu, vatandaşları ve üreticileri adeta canından bezdirdi. Evde, sokakta, bahçede ve tarlada rahat nefes alamayan köylüler, yıllardır devam eden sorunun kalıcı olarak çözülmesini istiyor.

Tarlada çalışan üreticiler, sineklerin iş verimini düşürüyor

Özellikle tarım sezonunun en yoğun döneminde ortaya çıkan sinek istilası nedeniyle çiftçiler hem çalışmalarını güçlükle sürdürüyor hem de günlük yaşamlarında büyük sıkıntı yaşıyor. Tarlada çalışan üreticiler, sineklerin iş verimini düşürdüğünü, çocuklardan yaşlılara kadar herkesin bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Köyün farklı noktalarını tek tek ilaçladı

Sorunun çözümü için devletten destek beklemek yerine harekete geçen Kurşunlu Köyü Muhtarı Fahrettin Doğruk, ilaçlama çalışmalarını bizzat başlattı. Köyün farklı noktalarını tek tek ilaçlayan Doğruk'un özverili çalışması, köy halkının takdirini topladı.

Vatandaşlar, geçici çözümlerin yanı sıra kalıcı ve kapsamlı bir mücadele programının hayata geçirilmesini talep etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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