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Bilecik'te Kaymakam ve Belediye Başkanı Çocuklara Kitap Hediye Etti

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen ve Belediye Başkanı Hayri Suer, çocuklara kitap hediye etti. İkili, Cengiz Topel İlköğretim Okulu'nda düzenlenen 'Değerler Eğitimleri' söyleşisine katıldı ve söyleşinin sonunda öğrencilere Muzaffer Tekellioğlu'na ait kitaplar hediye edildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen ve Belediye Başkanı Hayri Suer çocuklara kitap hediye etti.

İkili Gölpazarı'nda Cengiz Topel İlköğretim Okulu'nda eğitimci yazar Muzaffer Tekellioğlu 'Değerler Eğitimler' söyleşisine katıldı. Söyleşiye Kaymakam Alparslan Sözen, Belediye Başkanı Hayri Suer, öğrenciler ve öğretmenler katılım gösterdi. Söyleşinin sonunda ise Muzaffer Tekellioğlu'na ait kitaplar öğrencilere hediye edildi. Belediye Başkanı Hayri Suer, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren tüm öğretmenlerimize saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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