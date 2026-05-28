Bilecik'te kadın ve çocuklardan müze ziyareti

Bilecik'te kadın ve çocuklar müze ziyareti gerçekleştirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlardan hizmet alan kadın ve çocuklar müze ziyareti gerçekleştirdi. Düzenlenen program kapsamında katılımcılar müzeyi ziyaret ederek tarihi ve kültürel değerler hakkında bilgi aldı. Ziyarette geçmişten günümüze uzanan kültürel miras anlatılırken, müze içerisindeki eserler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Ziyaret boyunca tarihi ve kültürel değerlerimiz hakkında sohbet edilerek geçmişten günümüze uzanan kültürel mirasımız üzerine bilgi paylaşımında bulunuldu. Kadın ve çocuklarımızın müze ortamında hem keyifli hem de öğretici vakit geçirmeleri sağlandı" dedi. - BİLECİK

