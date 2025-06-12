Bilecik'te İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında 'İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı' gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Sözer'in yanı sıra; Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile ilçe kaymakamları katıldı.

Toplantıda, il genelinde asayiş ve güvenlik alanında yürütülen çalışmalar ile alınan tedbirler ele alındı. Katılımcılar, mevcut durum değerlendirmesi yaparak kamu düzeninin sağlanmasına yönelik iş birliği ve koordinasyon konularında görüş alışverişinde bulundu. - BİLECİK