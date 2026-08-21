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Bilecik’te gölet ve barajlara 512 bin sazan yavrusu salındı

Bilecik’te gölet ve barajlara 512 bin sazan yavrusu salındı
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Bilecik’te, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında gölet ve barajlara 512 bin sazan balığı yavrusu salındı.

Bilecik'te, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında gölet ve barajlara 512 bin sazan balığı yavrusu salındı.

Proje kapsamında Bilecik'te bulunan gölet ve barajlarda balık popülasyonunun artırılması ve su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Kurtköy'de düzenlenen balıklandırma programına Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da katıldı. Program kapsamında il genelindeki gölet ve barajlara toplam 512 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Su kaynaklarımızın verimli ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi, su ürünleri kaynaklarımızın korunması ve balık popülasyonunun desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmaları önemsiyoruz. Proje kapsamında Bilecik'teki gölet ve barajlarımızı 512 bin sazan yavrusuyla buluşturduk. Su kaynaklarımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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