Bilecik'te Engelli Bireyler için Cami-Engelli Buluşması Düzenlendi

Bilecik İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından "Cami-engelli buluşması" programı düzenlendi.

Bilecik Merkez Hamidiye Camii'nde gerçekleştirilen etkinlikte engelli bireylerle bir araya gelen İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Bu yıl 'Aile Yılı' olarak ilan edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mevlid-i Nebi Haftası'nın teması 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' olarak belirlendi. Hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Peygamber Efendimizin hayatı bizler için en güzel örnektir. Herkes onun hayatından kendine örnek bir davranış bulabilir. Ailelerimizi de Efendimizin hane-i saadetini örnek alarak şekillendirmeliyiz" dedi. Dilek, İslam dininin engelli bireylere verdiği değeri hatırlatarak, "Her bireyin cami ve toplum hayatına katılımı önemlidir. Müftülük olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Buluşmanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ahmet Dilek'in duasıyla sona erdi. Etkinliğe İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy, Şube Müdürü Mustafa Keskin, Engelli Koordinatörü İsa Atay, Nagihan Şekerci, din görevlileri ve engelli vatandaşlar katıldı. - BİLECİK