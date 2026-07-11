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Emekliye ayrılan polis memuruna veda plaketi

Emekliye ayrılan polis memuruna veda plaketi
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yapan Polis Memuru Muhammet Saatci, düzenlenen törenle emekliye ayrıldı ve kendisine veda plaketi takdim edildi.

Bilecik'te emekliye ayrılan Polis Memuru Muhammet Saatci'ye, veda plaketi takdim edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Polis Memuru Muhammet Saatci, düzenlenen törenle meslek hayatına veda etti. İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar tarafından takdim edilen plaketle, Saatci'nin emniyet teşkilatına sunduğu özverili hizmetler onurlandırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törende, meslek yaşamı boyunca gösterdiği fedakarlık ve özverili çalışmalarıyla teşkilata katkı sağlayan Polis Memuru Muhammet Saatci'ye teşekkür edildi.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, "Teşkilatımız bünyesinde uzun yıllar özveriyle görev yapan mesai arkadaşımız Muhammet Saatci'ye emniyet teşkilatımıza sunduğu kıymetli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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