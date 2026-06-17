Otluk alana dönen bu park bakım ve temizlik bekliyor

Bilecik'te adeta otluk alana dönen çocuk parkı bakım bekliyor.

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Akmescit Caddesi üzerinde bulunan bir çocuk parkı bakımsızlıktan adeta otluk alana döndü. Bu duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden parkın bakım ve temizliğinin yapılmasını istediler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı