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Otluk alana dönen bu park bakım ve temizlik bekliyor

Otluk alana dönen bu park bakım ve temizlik bekliyor
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Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir çocuk parkı, bakımsızlık nedeniyle otluk alana dönüştü. Mahalle sakinleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden parkın bakım ve temizliğinin yapılmasını talep ediyor.

Bilecik'te adeta otluk alana dönen çocuk parkı bakım bekliyor.

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Akmescit Caddesi üzerinde bulunan bir çocuk parkı bakımsızlıktan adeta otluk alana döndü. Bu duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden parkın bakım ve temizliğinin yapılmasını istediler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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