Bilecik'te Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Gölpazarı ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve yeni stratejiler belirlendi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği toplantı salonunda Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi. Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç başkanlığında yapılan toplantıya, Cumhuriyet Savcısı Burak Sancar ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen mevcut çalışmalar değerlendirildi, yeni dönemde yapılacak faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kurumlar arası iş birliği ve farkındalık çalışmalarının artırılması yönünde alınabilecek tedbirler ele alındı.

Gölpazarı Kaymakam Feyza Nur Kılıç, "Bağımlılıkla mücadele, sadece güvenlik güçlerinin değil tüm kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın ortak sorumluluğudur. Bu konuda iş birliği ve farkındalık çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
