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Bilecik'te Arı Kovanları Yangında Zarar Gördü

Bilecik'te Arı Kovanları Yangında Zarar Gördü
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Bilecik'te bir kulübede başlayan yangın, 35 arı kovanının zarar görmesine neden oldu. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Arı kovanları alev alev yandı

BİLECİK - Bilecik'te bir kulübede başlayan yangın arı kovanlarına sıçrarken, 35 kovandaki arılar zarar gördü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen Köyü Sürüm Deresi mevkiinde arıcılık yapan S. Ü.'ye ait kulübede henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede kulübenin yanında bulunan arı kovanlarına sıçradı. Yangını görenler hemen kulübe sahibi ve 112'yi arayarak haber verdi. Olayda, kulübe tamamen yanarken, 35 kovan arı kolonisi ise devrilerek yerle bir edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Yerel
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