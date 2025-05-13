Bilecik'te Arı Kovanları Yangında Zarar Gördü

Arı kovanları alev alev yandı

BİLECİK - Bilecik'te bir kulübede başlayan yangın arı kovanlarına sıçrarken, 35 kovandaki arılar zarar gördü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen Köyü Sürüm Deresi mevkiinde arıcılık yapan S. Ü.'ye ait kulübede henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede kulübenin yanında bulunan arı kovanlarına sıçradı. Yangını görenler hemen kulübe sahibi ve 112'yi arayarak haber verdi. Olayda, kulübe tamamen yanarken, 35 kovan arı kolonisi ise devrilerek yerle bir edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.