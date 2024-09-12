Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlık Görevine Atama

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlık görevine Prof. Dr. Bahadır Sayıncı atandı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlık görevine Prof. Dr. Bahadır Sayıncı atandı. Devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve üniversite üst yönetimi katıldı. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlık görevinde yürüttüğü çalışmalar için Prof. Dr. Abdulbaki Bilgiç'e teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Dekanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Sayıncı'ya çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK