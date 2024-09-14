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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi TEKNOFEST’te Finale Kaldı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknokod Takımı, 'Anka Diriliş' adlı VR destekli deprem simülasyonu projesiyle 2024 TEKNOFEST'te finale kalmayı başardı. Proje, afet farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi TEKNOFEST'te büyük bir başarıya imza attı.

Şeyh Edebali Üniversitesi akademik paydaş olarak katkı sağladığı Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay, teknoloji festivali olan ve Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan TEKNOFEST'e katılımı ile öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmayı, teknoloji tabanlı çözümler üretmeyi ve milli teknolojilerin ilerlemesini desteklemeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda Teknokod Takımı 'Anka Diriliş' adlı projesiyle 2024 TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın Afet Yönetimi kategorisinde dikkat çekti. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur Kuban Torun danışmanlığında faaliyet gösteren Teknokod Takımı, Bilgisayar Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğrencileri; Şuranur Derin, Osman Dikmen, Şükrü Can Yiğit, Kadir Ozan Ateş, Arzu Koçhan ve Eda Turan'dan oluşuyor.

Deprem simülasyonunu VR teknolojisiyle birleştiren proje, Antalya'da düzenlenen etkinlikte yer aldı. Düzenlenen etkinliğe Teknokod Takımı ve Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu katılım sağladı.

TEKNOFEST 2024'te tüm kategorilerde toplam 1 milyon 630 bin başvuru arasından seçilen 6 bin 514 proje arasında finale kalma başarısı gösteren Teknokod Takımı, üniversiteyi gururla temsil etti. Proje; Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz Etkinliğinde, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

'Anka Diriliş' projesi, VR teknolojisi kullanarak kullanıcıların deprem anını ve sonrasını deneyimlemelerine imkan tanıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, afet farkındalığını artırmayı ve toplumda deprem konusunda bilinç oluşturmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yarışma sonrası Teknokod Takımı, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, ekibin VR destekli deprem simülasyonu oyunu olan 'Anka Diriliş' projesini bizzat deneyimleyerek, projenin detayları hakkında bilgi aldı. Görüşme sırasında Teknokod Takımının başarısını takdir eden Rektör, Teknofest finalistlerine Adana'da gerçekleşecek olan ödül töreni için başarılar diledi.

Teknokod Takımının elde ettiği bu başarı hem üniversite hem de Bilecik için büyük bir gurur kaynağı oldu. Projeyle elde edilen başarı, üniversitenin teknoloji ve inovasyon alanındaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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