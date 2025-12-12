Haberler

BŞEÜ'de eğitim programında ilk sertifikalar verildi

Güncelleme:
BŞEÜ Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi, bir cam firması ile iş birliği yaparak başlattığı eğitimin ilk sertifikalarını dağıttı. Eğitim, Türkçe, İngilizce ve Felemenkçe dillerinde gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi ile bir cam firması arasında yürütülen eğitim programında ilk sertifikalar verildi.

BŞEÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bir cam firması fabrikası arasında imzalanan hizmet alımı sözleşmesi kapsamında firma personeline yönelik Cam Mamul İmalatçısı Modüler Eğitim Programı oluşturuldu. Türkçe, İngilizce ve Felemenkçe olmak üzere üç dilde hazırlanan program doğrultusunda ilk eğitim tamamlanarak katılımcılara sertifikaları teslim edildi. Eğitim süreci kapsamında Merkez Müdürü Doç. Dr. Halil İbrahim Ertürk, eğitim alanlarını yerinde incelemek üzere firmanın Bozüyük yerleşkesini ziyaret etti. Taraflar, sözleşme kapsamında gelecek yıl boyunca eğitimlerin periyodik olarak devam edeceğini ve yeni içeriklerle destekleneceğini bildirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Sanayi-üniversite iş birliğini güçlendiren bu tür eğitim programları, nitelikli iş gücü yetiştirme hedefimize önemli katkı sunmaktadır" dedi. - BİLECİK

