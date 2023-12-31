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Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, miniklerle Kur'an Kursları'nda buluştu

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Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Pelitözü, Hamidiye ve Hz. Hatice 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda minik öğrencilerle bir araya geldi. Erhun, öğrencilerle derslere katıldı, sınıfları gezdi ve eğitim öğretim dönemi hakkında bilgi aldı.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Kur'an Kursları'nda miniklerle bir araya geldi.

Müftü Erhun'un bu haftaki durakları, Pelitözü, Hamidiye ve Hz. Hatice 4-6 yaş Kur'an Kursu oldu. Minik öğrencilerle birlikte derslere katılan ve sınıfları gezerek, öğrencilerle yakından ilgilenen sohbet eden Erhun, Kur'an öğreticilerinden 2023-2024 yılı eğitim öğretim dönemi hakkında bilgi aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hamidiye Pelitözü Bilecik Hatice Eğitim Yerel Güncel Haberler

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