Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, miniklerle Kur'an Kursları'nda buluştu
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Pelitözü, Hamidiye ve Hz. Hatice 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda minik öğrencilerle bir araya geldi. Erhun, öğrencilerle derslere katıldı, sınıfları gezdi ve eğitim öğretim dönemi hakkında bilgi aldı.
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Kur'an Kursları'nda miniklerle bir araya geldi.
Müftü Erhun'un bu haftaki durakları, Pelitözü, Hamidiye ve Hz. Hatice 4-6 yaş Kur'an Kursu oldu. Minik öğrencilerle birlikte derslere katılan ve sınıfları gezerek, öğrencilerle yakından ilgilenen sohbet eden Erhun, Kur'an öğreticilerinden 2023-2024 yılı eğitim öğretim dönemi hakkında bilgi aldı. - BİLECİK