Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, miniklerle Kur'an Kursları'nda buluştu

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Kur'an Kursları'nda miniklerle bir araya geldi.

Müftü Erhun'un bu haftaki durakları, Pelitözü, Hamidiye ve Hz. Hatice 4-6 yaş Kur'an Kursu oldu. Minik öğrencilerle birlikte derslere katılan ve sınıfları gezerek, öğrencilerle yakından ilgilenen sohbet eden Erhun, Kur'an öğreticilerinden 2023-2024 yılı eğitim öğretim dönemi hakkında bilgi aldı. - BİLECİK