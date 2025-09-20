Bilecik Emniyetinden Elektrikli Bisiklet ve Skuter Uyarısı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, özellikle son dönemde artış gösteren elektrikli bisiklet ve skuter kullanımıyla ilgili velilere uyarıda bulundu.

Yapılan bilgilendirmede, 16 yaşından küçük kişilerin sürücü belgesi gerektiren veya gerektirmeyen, tescilli veya tescilsiz, motor gücü fark etmeksizin her türlü elektrikli bisiklet ve elektrikli skuter ile trafiğe çıkmalarının yasak olduğu belirtildi. 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu'nun 37'inci maddesi gereğince, bu araçların yaşı küçük kişilerce kullanılmasına izin verenler hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanacağı hatırlatıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Lütfen çocuklarımızı elektrikli bisiklet ve skuter ile trafik ortamına göndermeyelim. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın can güvenliğini hep birlikte koruyalım" dedi. - BİLECİK