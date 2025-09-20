Haberler

Bilecik Emniyetinden Elektrikli Bisiklet ve Skuter Uyarısı

Bilecik Emniyetinden Elektrikli Bisiklet ve Skuter Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, 16 yaşından küçüklerin elektrikli bisiklet ve skuter kullanmasının yasak olduğu konusunda velileri uyardı. Emniyet Müdürü Gökalp Şener, çocukların güvenliği için bu araçlarla trafiğe çıkmamalarını istedi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, özellikle son dönemde artış gösteren elektrikli bisiklet ve skuter kullanımıyla ilgili velilere uyarıda bulundu.

Yapılan bilgilendirmede, 16 yaşından küçük kişilerin sürücü belgesi gerektiren veya gerektirmeyen, tescilli veya tescilsiz, motor gücü fark etmeksizin her türlü elektrikli bisiklet ve elektrikli skuter ile trafiğe çıkmalarının yasak olduğu belirtildi. 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu'nun 37'inci maddesi gereğince, bu araçların yaşı küçük kişilerce kullanılmasına izin verenler hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanacağı hatırlatıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Lütfen çocuklarımızı elektrikli bisiklet ve skuter ile trafik ortamına göndermeyelim. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın can güvenliğini hep birlikte koruyalım" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rize'de yağış, sel ve heyelan! Vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı

Görüntü korkunç! Bir ilimiz geceyi uyumadan geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama

Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.