Bilecik Bozüyük'teki tarihi taş köprü için tamir ve tadilat planlanıyor

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarihi taş köprü için çalışma başlıyor.

Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli Köyü'ndeki yıllara meydan okuyan tarihi taş köprü için tamir ve tadilat çalışması planlanıyor. Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ile birlikte Kandilli Köyü'nde bulunan taş köprüde incelemelerde bulundu. Tek kemerli yapısıyla dikkat çeken köprünün geçmişinin oldukça eski olduğu belirtilirken, yapılması planlanan çalışmalarla köprünün korunması amaçlanıyor. Köprünün mevcut durumu yerinde incelenirken, gerçekleştirilecek tamir ve tadilat çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, "Kandilli Köyümüzde geçmişten günümüze ulaşan bu değerli yapının korunması bizim için önemli. Taş köprünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerekli çalışmaları planlayarak en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı