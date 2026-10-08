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Bilecik Barosu'nda 21 yıl başkanlık yapan Halime Kahraman veda mesajı yayımladı

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Bilecik Barosu'nda 21 yıl başkanlık yapan Halime Kahraman veda mesajı yayımladı
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21 yıldır Bilecik Baro Başkanlığı yapan ve yeniden aday olmayan Halime Kahraman, veda mesajı yayımladı. Kahraman, Bilecik Barosu'nun Cumhuriyete, hukuk devletine ve demokrasiye adanmış geleneğini yönetim kuruluna teslim ettiğini belirterek Fuat Selbes'e başarılar diledi.

21 yıl Bilecik Baro Başkanlığı görevini yürüten Halime Kahraman, "Bilecik Barosu'nu Cumhuriyete, hukuk devletine ve demokrasiye adanmış geleneğini bugün itibari ile size ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza teslim ediyoruz" dedi.

Bilecik'te 21 yıldır baro başkanlığı yapan ve geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde yeniden aday olmayan Halime Kahraman bir veda mesajı yayımladı. Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, "Kurulduğundan bu yana olağanüstü dönemler de dahil her zaman ve her şartta Hukukun üstünlüğünü savunmuş, Demokrasi ve İnsan Hakları için mücadele etmiş, Hukuk Devletinin teminatı olmuş, Bilecik Barosu'nun hizmet bayrağını daha da ileriye taşıyacağınıza olan inancımla başarılar diliyorum. Bilecik Barosu Başkanı Fuat Selbes yolunuz açık ve aydınlık olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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