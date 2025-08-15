Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne Yeni Başhekim Atandı

Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne Yeni Başhekim Atandı
Güncelleme:
Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde başhekimlik görevine Dt. Taha Metin atandı. Uzun yıllardır bu görevi yürüten Dt. Bülent Doğru'nun yerini alan Metin'in, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırması bekleniyor.

Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde başhekimlik görevinde değişiklik yaşandı. Uzun yıllardır bu görevi yürüten Dt. Bülent Doğru'nun yerine, yeni başhekim olarak Dt. Taha Metin atandı. Sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta memnuniyetinin artırılması hedefiyle yapılan atamanın, merkezin çalışmalarına olumlu katkı sağlaması bekleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
