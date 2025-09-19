Haberler

Beypazarı Diyanet Gençlik ÇEDES Projesiyle Çevre Temizliği Etkinliği Düzenledi

Beypazarı Diyanet Gençlik ÇEDES Projesiyle Çevre Temizliği Etkinliği Düzenledi
Beypazarı Diyanet Gençlik, ÇEDES Projesi çerçevesinde düzenledikleri etkinlikte gençlerle birlikte çevre temizliği yaptı. Katılımcılar çevre bilincinin önemini pratikte deneyimleyerek doğayı koruma sorumluluğunu öğrendi.

Beypazarı Diyanet Gençlik, ÇEDES Projesi kapsamında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Beypazarı Diyanet Gençlik, ÇEDES Projesi kapsamında gençlerle birlikte örnek bir çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. İlçede düzenlenen programda gençler, çevre bilincinin önemini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Etkinlik sayesinde çocuklar hem doğayı korumanın gerekliliğini kavradı hem de sorumluluk bilincini geliştirdi. Çevreyi temiz tutmanın sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de ilgilendirdiğini öğrenen gençler, arkadaşlarına da örnek oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
