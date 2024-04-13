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Beylikdüzü'nde karganın çıkardığı 'Allah-u Ekber' sesi dikkat çekti

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Beylikdüzü'nde karganın çıkardığı "Allah-u Ekber" sesi dikkat çekti

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde Gürpınar Sahil'de ağaçta duran bir karganın çıkardığı "Allah-u Ekber" sesi vatandaşları şaşırttı.

Olay, Gürpınar Sahil 'de yaşandı. Sahilde gezmeye çıkan vatandaşlar ağaçta duran bir karganın çıkardığı ses karşısında şaşırdı. Cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına alan vatandaşlar karganın defalarca çıkardığı "Allah-u Ekber" sesini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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