Beykoz Belediyesi Engellilere Özel Etkinlik Düzenledi

Beykoz Belediyesi tarafından AKDEM'de eğitim gören engelli çocuk ve gençler için Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte müzik, piyano ve şiir dinletisi, halk oyunları ve Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi.

Beykoz Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü etkinliği

İSTANBUL - Beykoz Belediyesi tarafından ' Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla AKDEM'de eğitim gören engelli çocuk ve gençler için etkinlik düzenlendi.

Beykoz Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen AKDEM bünyesinde eğitim alan engelli çocuk ve gençler için Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte müzik, piyano ve şiir dinletisi, halk oyunları, Hacivat ve Karagöz oyunu ile çocuklar yeteneklerini sergiledi.

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Manolya Demirören, "Bu projeleri hayata geçirirken sevgi, emek, çaba ama özellikle siz ailelerin çocuklarınızı emanet ederek getirmenizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde ben farkındalık diyorum. Çünkü farkındalıklarımızı biz muhteşem yeteneklere dönüştürebiliyoruz. Engel hiçbir yerde yok. Hele çocuklarımızda engel hiç yok. Yeter ki onlar bir şeyler yapmak istesin" dedi.