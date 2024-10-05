Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Akpınar Köyü'nde İncelemelerde Bulundu
Besni ilçesinin Akpınar Köyü'nde Sorgun mezrasını ziyaret eden Kaymakam Çağlar Partal, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi ve talepleri not aldı.
Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Akpınar Köyünde incelemelerde bulundu.
Besni ilçesinin Akpınar Köyüne bağlı Sorgun mezrasını ziyaret eden Kaymakam Çağlar Partal, mezrayı gezerek buradaki mezra sakinlerinden bilgiler aldı. Vatandaşlarla sohbet eden onların sorun ile sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Partal, aynı zamanda kendisine iletilen talepleri de tek tek not aldı. Kaymakam Partal, her daim halkla birlikte olduklarını söyleyerek ziyaretlerine devam edeceklerini vurguladı. - ADIYAMAN