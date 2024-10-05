Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Akpınar Köyü'nde İncelemelerde Bulundu

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Akpınar Köyünde incelemelerde bulundu.

Besni ilçesinin Akpınar Köyüne bağlı Sorgun mezrasını ziyaret eden Kaymakam Çağlar Partal, mezrayı gezerek buradaki mezra sakinlerinden bilgiler aldı. Vatandaşlarla sohbet eden onların sorun ile sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Partal, aynı zamanda kendisine iletilen talepleri de tek tek not aldı. Kaymakam Partal, her daim halkla birlikte olduklarını söyleyerek ziyaretlerine devam edeceklerini vurguladı. - ADIYAMAN