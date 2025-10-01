Besni Eğitim Bayramı'nda Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde geleneksel hale getirilen Besni Eğitim Bayramı etkinlikleri kapsamında Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kızılin Köyü'nde Jandarma Trafik Timleri vatandaşlara ve öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, bu yıl 27.'si düzenlenen Besni Eğitim Bayramı çerçevesinde Kızılin Köyü'nde açtıkları stantla trafik güvenliği konusunda bilgilendirme çalışması yaptı.

Standı ziyaret eden vatandaşlara ve öğrencilere, "Önlemini al hayatta kal", "Yolumuz dikkat edenlerle, kurallara uyanlarla güvenli", "Bu yolda sana çok güveniyoruz" ve "Reflektör tak görünür ol" konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 450 vatandaşa trafik kuralları anlatıldı. Ayrıca 350 adet bilgilendirici broşür, öğrencilere ise 210 adet trafik temalı boyama kitabı ve 170 adet jandarma çocuk dergisi dağıtıldı.

Programda ayrıca örnek bir trafik kazasının yer aldığı video gösterimi yapılarak katılımcılara kurallara uymanın önemi vurgulandı. Vatandaşlar ve öğrenciler, etkinlik sayesinde hem bilgilendi hem de keyifli anlar yaşadı. - ADIYAMAN