Haberler

Adıyaman'da kar yağışı etkisini artırdı

Adıyaman'da kar yağışı etkisini artırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı, trafikte aksamalar ve yoğun sisle birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler, buzlanma ve sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı, giderek etkisini artırarak ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji verilerine göre devam etmesi beklenen kar yağışı, akşam saatlerinde başladıktan sonra özellikle yüksek kesimler başta olmak üzere kısa sürede etkili oldu. Yağışla birlikte ilçe genelinde beyaz örtü oluşurken araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Sabah saatlerinde ise yoğun sisle birlikte kar yağışının etkisini artırdığı gözlemlendi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer düştüğü bildirildi.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve sis riskine karşı dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi

Korkulan oldu! Ülkenin ilhak edilmesi için ilk somut adımı attı
Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Ayrılığın perde arkası duyuruldu: Stefan Kuntz için taciz iddiası

''Ailevi sebepler demişti'' Ayrılık nedeni bambaşkaymış