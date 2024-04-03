Beşiktaş'ta yangın faciasında hayatını kaybeden Mahmut Emin Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'ta yangın faciasında hayatını kaybedenlerden biri olan Mahmut Emin Kaya son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde dün 16 katlı binanın zemin katında eğlence mekanı olarak kullanılan eksi 1 ve eksi ikinci katlarında, tadilat çalışmaları esnasında kaynak tüpü patladı. Tüp patlaması sonucu çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Çıkan yangında hayatını kaybedenlerden biri olan Mahmut Emin Kaya'nın cenazesi, İstinye Boğaziçi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Kaya'nın arkadaşları ve yakınları katılırken Kaya'nın annesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. - İSTANBUL