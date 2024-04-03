Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ta yangın faciasında hayatını kaybeden Mahmut Emin Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta yangın faciasında hayatını kaybedenlerden biri olan Mahmut Emin Kaya son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde dün 16 katlı binanın zemin katında eğlence mekanı olarak kullanılan eksi 1 ve eksi ikinci katlarında, tadilat çalışmaları esnasında kaynak tüpü patladı. Tüp patlaması sonucu çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Çıkan yangında hayatını kaybedenlerden biri olan Mahmut Emin Kaya'nın cenazesi, İstinye Boğaziçi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Kaya'nın arkadaşları ve yakınları katılırken Kaya'nın annesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mahmut Emin Beşiktaş Olay Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title