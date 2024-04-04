Beşiktaş'ta yangın faciasında hayatını kaybeden Gökhan Akbulut'un cenazesi Sivas'a uğurlandı

Beşiktaş'ta yangın faciasında hayatını kaybeden Gökhan Akbulut'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Sivas'a uğurlandı.

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde bulunan 16 katlı binanın zemin katındaki eğlence mekanında tadilat çalışmaları esnasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Çıkan yangında hayatını kaybedenlerden biri olan Gökhan Akbulut için (40) Sultangazi Cem Evinde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Akbulut'un naaşı yaşadığı evin önüne götürülerek komşularından helallik alındı. Öte yandan cenazenin akşam saatlerinde toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderileceği öğrenildi. - İSTANBUL