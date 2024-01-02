Bergama Belediyesi, Eğitim Projeleriyle Öğrencilere Destek Veriyor

Bergama Belediyesi, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında ilkokuldan üniversiteye kadar çeşitli yaşlardaki öğrencilere birçok alanda destek veriyor.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun göreve geldikten sonra başlattığı ilkokula yeni başlayan öğrencilere okuma yazma seti, ilçe genelinde özel okullar dahil tüm öğrencilere dağıtılıyor. Yılda ortalama bin 500 öğrencinin ilkokula başladığı ilçe genelinde, 7 binden üzerinde eğitim seti dağıtıldı. Yaşam Boyu Eğitim Merkezinde, eğitim-öğretim dönemi boyunca üniversiteye hazırlık kursları da düzenleniyor. 20 farklı kursun olduğu merkezde; üniversite hazırlık kurslarından müzik kurslarına, robotik kodlamadan satranca, yogadan halk oyunlarına çeşitli alanlarda eğitim veriliyor. KPSS kursunun da açılacağı merkezde, 5 binden fazla öğrenci kurslara katılım sağladı. 5 yılda 2 bin 500'e yakın öğrenci üniversiteye hazırlık kursu alırken, 2 bin 600'e yakın öğrenci hobi kurslarında yer aldı.

Yükseköğrenimde eğitim alan öğrencilerin ailelerine yönelik 8 ay boyunca verilen öğrenim yardımıyla, bin 300'e yakın aileye destek verildi. Ekonomik nedenlerle okumakta güçlük çeken üniversite öğrencilerinin ailelerin desteklendiği uygulamada, desteklerin her yıl arttığı belirtildi.

7'den 77'ye tüm vatandaşlar için çalıştıklarını ifade eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Geleceğimiz gençlerimizden başlayarak, yaşlılarımıza kadar her yaştan vatandaşlarımız için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. İlkokulda eğitim seti ile başlayan desteklerimiz ile birlikte kurslar, eğitimler seminerlerle gençlerimizin geleceğine katkı sunuyoruz. Üniversite hazırlık kursumuz ve üniversiteyi kazanmış çocuklarımızın ailelerine verdiğimiz destekle gençlerimizin her daim yanındayız. Üniversiteyi bitirmiş gençlerimiz için de KPSS kursu çok yakında hayata geçiyor" dedi. - İZMİR