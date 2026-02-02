Haberler

Sultan Şeyhmus EZ-ZULİ Derneği'nden Berat Kandili ikramı

Güncelleme:
Sultan Şeyhmus EZ-ZULİ Derneği, Berat Kandili vesilesiyle Hz. Süleyman Camii'nde ikramlarda bulundu. Dernek Başkanı Ahmet Baysal, kandilin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

Sultan Şeyhmus EZ-ZULİ Derneği, Berat Kandili münasebetiyle Hz. Süleyman Camii'nde vatandaşlara kandil simidi ve tatlı ikramında bulundu.

Yoğun katılımın olduğu programda, kandilin manevi atmosferi hep birlikte paylaşıldı. Dernek Başkanı Ahmet Baysal, Berat Kandilinin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, "Bu mübarek gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyoruz. Vatandaşlarımızla kandilin bereketini paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk" dedi.

Etkinlik, yapılan ikramların ardından edilen dualarla sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

