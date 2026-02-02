Sultan Şeyhmus EZ-ZULİ Derneği'nden Berat Kandili ikramı

Sultan Şeyhmus EZ-ZULİ Derneği, Berat Kandili münasebetiyle Hz. Süleyman Camii'nde vatandaşlara kandil simidi ve tatlı ikramında bulundu.

Yoğun katılımın olduğu programda, kandilin manevi atmosferi hep birlikte paylaşıldı. Dernek Başkanı Ahmet Baysal, Berat Kandilinin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, "Bu mübarek gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyoruz. Vatandaşlarımızla kandilin bereketini paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk" dedi.

Etkinlik, yapılan ikramların ardından edilen dualarla sona erdi. - DİYARBAKIR