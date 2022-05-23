Belediye Başkanı Aksoy'un acı günü - Haberler

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Belediye Başkanı Aksoy'un acı günü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Belediye Başkanı Aksoy'un acı günü

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy'un amcası Hacı Ali Aksoy vefat etti.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy'un amcası Hacı Ali Aksoy vefat etti.

Belediye Başkanı Suphi Aksoy'un amcası Hacı Ali Aksoy Arıkök Mahallesinde öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazı ile aile mezarlığına defin edildi. Aksoy'un amcası Hacı Ali Aksoy'un cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile sevenleri ve akrabaları katıldı. Aksoy'un cenazesi yapılan dualarla defin edildi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Suphi Aksoy, Ali Aksoy, Cenaze, Yerel, Haberler

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