Bayram harçlığı verdiği çocukları döverek sevdi... O anlar kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayram harçlığı verdiği çocukları döverek sevdi... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Fatih Keçe - Yerel
 - Güncelleme:

Bayram harçlığı verdiği çocukları döverek sevdi.

Bayram harçlığı verdiği çocukları döverek sevdi... O anlar kamerada

ADANA Adana'da bir kişinin bayram harçlığı verdiği çocukları döverek sevdiği görüntüler ortaya çıktı.

Kurban Bayramında Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Gaziköy'de ilginç bir olay yaşandı. İlhan K. isimli bir vatandaş fakir ailelerin çocuklarını köyün meydanında toplayarak kendisi de bir sandalyeye oturup onlara 5 ila 10 arasında bayram harçlığı vermeye başladı. Ancak İlhan K.'nın bayram harçlığı verdikten sonra çocukları döverek sevmesi de dikkat çekti. Bu anlar ise etraftaki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyaya yüklendi. Vatandaşlar İlhan K.'nın hem para verip hem de tokat atmasına tepki gösterdi.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Yerel

Genel Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title