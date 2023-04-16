Bayraklı Belediyesi'nin 30 Ekim Lıons Parkı Yarın Açılıyor

Bayraklı Belediyesi, Smyrna Lions Kulübü'nün desteğiyle yapımı sürdürülen 30 Ekim Lions Parkı'nı tamamladı. Osmangazi Mahallesi'nde, 3 bin 739 metrekarelik alana sahip parkın açılışı yarın saat 18.30'da yapılacak.

Bayraklı Belediyesi, Smyrna Lions Kulübü iş birliğiyle Osmangazi Mahallesi 647. Sokak'ta yapımına başlanan 30 Ekim Lions Parkı'nı tamamladı. Modern oturma grupları, ağaç yoğunluğu, yürüyüş yolları ve bin 500 metrekarelik yeşil oranına sahip park, toplam 3 bin 739 metrekarelik alan üzerinde kuruldu. Mahalle sakinleri tarafından da beğeniyle karşılanan park için yarın saat 18.30'da açılış töreni düzenlenecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yurttaşları parkın açılış törenine davet etti. Sandal, "Bir yandan çocuklarımıza yeni oyun alanları oluştururken bir yandan da gelecek kuşaklara daha yeşil bir Bayraklı bırakmak için çalışıyoruz. İlçemizin ihtiyaç olan her noktasına imkanlarımız dahilinde yeni parklar kazandırmaya devam edeceğiz. Osmangazi'de yapımı tamamlanan 30 Ekim Lions Parkı'mızı da birlikte açacağız" dedi.