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Bayraklı Belediyesi Kitap Kafeleri Vatandaşlar Tarafından Beğenildi

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Bayraklı Belediyesi'nin 'öğretmen' başkanı Serdar Sandal tarafından oluşturulan Kitap Kafeler, vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Son 1,5 yılda 6 sosyal tesisi kütüphaneye dönüştüren belediye, her ay ortalama 10 bin kitapseveri ağırladı. Başkan Sandal 'Binlerce güncel kitaba ücretsiz ulaşmak isteyen tüm yurttaşlarımızı kitap kafelerimize bekliyoruz' dedi.

Vatandaşların kitaplara daha kolay ulaşımını sağlamak ve kitap okuma alışkanlığını artırmak için Bayraklı Belediyesi'nin 'öğretmen' başkanı Serdar Sandal tarafından oluşturulan Kitap Kafeler, vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Son 1,5 yılda 6 sosyal tesisi kütüphaneye dönüştüren belediye, her ay ortalama 10 bin kitapseveri ağırladı. Başkan Sandal "Binlerce güncel kitaba ücretsiz ulaşmak isteyen tüm yurttaşlarımızı kitap kafelerimize bekliyoruz" dedi.

KİTAP OKUYANA ÇAY- KAHVE ÜCRETSİZ

Eğitim alanındaki yatırımlarıyla fark yaratan Bayraklı Belediyesi'nin, sosyal tesisler içinde hayata geçirdiği Kitap Kafe'ler öğrencilerin ve yetişkinlerin ilgi odağı oldu. Son 1,5 yılda oluşturulan 6 kitap kafe, ayda ortalama 10 bin kitapseveri ağırladı. Değirmen Kafe, Teras Kafe, Körfez Mahallesi sosyal tesisi, Soğukkuyu büyük park içi, Matematik ve Zeka Oyunları Parkı ve Cengizhan Mahallesi'ndeki sosyal tesislerde bulunan kitap kafelerde kitap okuyana çay ve kahve de ücretsiz servis ediliyor.

"AYDINLIK NESİLLER İÇİN..."

Bayraklı Belediyesi'nin öğretmen başkanı Serdar Sandal, "Okuma alışkanlığını artırmak veya ders çalışmak isteyen evlatlarımıza huzurlu ortamlar yaratıyoruz. Tüm yurttaşlarımıza binlerce güncel kitaba ulaşma imkanı sunuyoruz. Çay ve kahveyi de ücretsiz ikram ediyoruz. İlçe sakinlerimizin de bu tesislerimizden yararlanması bizim de mutluluğumuzu artırıyor. Okul öncesi eğitim kurumlarımızda, sosyal etkinlik merkezimizde bir yandan geleceğin aydınlık nesillerini yetiştirirken bir yandan da kitap kafelerimizle toplumun her kesimine okuma alışkanlığı kazandırıyoruz. İlerleyen süreçte diğer sosyal alanlarda da uygulamayı sürdüreceğiz. Kitapseverleri kafelerimize bekliyoruz dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Serdar Sandal Çay Kültür Yerel Yaşam Güncel Haberler

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