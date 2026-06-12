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Bayındır Kaymakamı Mete'den Jandarma'ya kuruluş yıl dönümü ziyareti

Bayındır Kaymakamı Mete'den Jandarma'ya kuruluş yıl dönümü ziyareti
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Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek personelin yıl dönümünü kutladı ve başarı dileklerini iletti.

Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek personelin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Bayındır Kaymakamı Murat Mete'ye, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Dinç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Özmanav ile İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Ömer Çekiç eşlik etti.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personelle bir araya gelen Kaymakam Mete, milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan jandarma personelinin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Jandarma Teşkilatının köklü geçmişiyle devletin ve milletin hizmetinde önemli görevler üstlendiğini belirten Mete, vatanın bölünmez bütünlüğü ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına fedakarca görev yapan tüm jandarma personeline başarı dileklerini iletti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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