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Bayburtlu gazeteci Abdulkadir Nişancı vefatının 5'inci yıl dönümünde anıldı

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Bayburt-Trabzon arasında görevini icra ederken hayatını kaybeden gazeteci Abdulkadir Nişancı, mezarı başında dualarla anıldı. Törene meslektaşları, sevenleri ve ailesi katıldı.

Bayburtlu gazeteci Abdulkadir Nişancı vefatının 5'inci yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda görevini icra ettiği sırada uçurumdan düşerek hayatını kaybeden AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı meslektaşları ve sevenleri kabri başında andılar.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından din görevlisi Mehmet Salih Turanoğlu tarafından dualar edildi. Nişancı için merkeze bağlı Söğütlü köyünde düzenlenen törene önceki dönem Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, meslektaşları, mesai arkadaşları ve Nişancı ailesi katıldı.

Gazeteci meslektaşları ve sevenleri Nişancı ailesine sabırlar dileyerek, taziyelerini ilettiler. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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