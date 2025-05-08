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Bayburt Valisi Eldivan, Geri Gönderme Merkezi'ni Ziyaret Etti

Bayburt Valisi Eldivan, Geri Gönderme Merkezi'ni Ziyaret Etti
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret ederek kurum müdüründen brifing aldı ve binalardaki eksikliklerin giderilmesi için talimatlar verdi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında toplantı salonunda kurum müdüründen brifing alan Vali Eldivan, ardından binayı gezerek yerinde incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında merkezdeki mekanik, inşaat ve elektrik alanlarındaki bazı eksikliklere yönelik hususların en kısa sürede giderilmesi için ilgili talimatları veren Vali Eldivan, kurumun daha etkin ve güvenli hizmet verebilmesi adına altyapı iyileştirmelerinin yapılacağını belirtti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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