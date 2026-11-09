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Bayburt'un mobil sosyal hizmet aracı Demirözü köylerinde vatandaşlara hizmet verdi

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Bayburt'un mobil sosyal hizmet aracı Demirözü köylerinde vatandaşlara hizmet verdi
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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün mobil sosyal hizmet aracı, Aydıntepe’nin ardından Demirözü’ne bağlı Beşpınar ve Yazıbaşı köylerinde hizmet verdi. Personel, sosyal hizmet modelleri ve başvuru süreçlerini anlatarak talepleri ilgili hizmetlere yönlendirdi.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün mobil sosyal hizmet aracı, Aydıntepe ilçesinin ardından Demirözü'ne bağlı Beşpınar ve Yazıbaşı köylerinde vatandaşlara hizmet verdi.

Gün boyunca sürdürülen çalışmalarda vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Mobil araçta görevli personel, sosyal hizmet modelleri, başvuru süreçleri ve sunulan destekler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Görüşmelerde vatandaşların talep ve ihtiyaçları dinlenerek ilgili hizmetlere yönlendirme yapıldı.

Mobil sosyal hizmet aracıyla özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar, sosyal hizmetlere ilişkin bilgiye bulundukları bölgede ulaşma imkanı buluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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