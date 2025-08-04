Bayburt'ta Yetim Çocuklar İçin Hayır Çarşısı Kuruldu
Bayburt'ta Şehit Nusret Parkı'nda açılan Hayır Çarşısı, yetim çocuklar ve ihtiyaç sahibi aileler yararına ürünlerin satışa sunulduğu bir etkinlik olarak gönüllüler tarafından düzenlendi. El işi çeyizlik ürünler, ev yapımı yiyecekler ve kitapların bulunduğu çarşıdan elde edilecek gelir, Bayburt'taki yetimler ve ihtiyaç sahipleri için kullanılacak. Çarşı, 4-5 Ağustos tarihlerinde 09.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Bayburt'ta yetim çocuklar ve ihtiyaç sahibi aileler yararına 'Hayır Çarşısı' kuruldu.
Şehit Nusret Parkı'nda açılan çarşıda, gönüllüler tarafından hazırlanan ürünler satışa çıkarıldı. Çarşıda, el işi çeyizlik ürünlerin yanı sıra ev yapımı yiyecekler ve kitaplar da satışa sunuldu. Elde edilecek gelirin, Bayburt'taki yetimler ve ihtiyaç sahipleri için kullanılacağı öğrenildi.
Hayır çarşısı, 4-5 Ağustos tarihlerinde, 09.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel