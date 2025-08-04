Bayburt'ta Yetim Çocuklar İçin Hayır Çarşısı Kuruldu

Bayburt'ta yetim çocuklar ve ihtiyaç sahibi aileler yararına 'Hayır Çarşısı' kuruldu.

Şehit Nusret Parkı'nda açılan çarşıda, gönüllüler tarafından hazırlanan ürünler satışa çıkarıldı. Çarşıda, el işi çeyizlik ürünlerin yanı sıra ev yapımı yiyecekler ve kitaplar da satışa sunuldu. Elde edilecek gelirin, Bayburt'taki yetimler ve ihtiyaç sahipleri için kullanılacağı öğrenildi.

Hayır çarşısı, 4-5 Ağustos tarihlerinde, 09.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. - BAYBURT