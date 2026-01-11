Haberler

Bayburt'ta 'Veremle Savaş Eğitimi Haftası' kapsamında farkındalık etkinlik yapıldı
Bayburt'ta Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda, Yeşilay Bayburt Şubesi tarafından tütün bağımlılığının akciğer sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dair eğitim verildi. Etkinlikte, öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı ve resim etkinliği ile farkındalık sağlandı.

Veremle Savaş Eğitimi Haftası kapsamında Bayburt'ta farkındalık etkinliği düzenlendi. Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencilerine, Yeşilay Bayburt Şubesi tarafından tütün bağımlılığının akciğer sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik eğitim ve etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrencilere; tütün ve tütün ürünlerinin başta verem olmak üzere solunum yolu hastalıklarına yol açabileceği, akciğer sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği ve pasif içiciliğin zararları anlatıldı. Etkinlikte ayrıca erken yaşta kazanılan sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekildi.

Eğitimin ardından öğrencilerin katılımıyla resim etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, sağlıklı akciğerler ve sigarasız yaşam temasını resimlerine yansıtarak hem öğrendiklerini pekiştirdi hem de farkındalık oluşturdu.

Düzenlenen etkinlik, öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgiyle karşılandı. - BAYBURT

