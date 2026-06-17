Haberler

Bayburt'ta 2 vali yardımcısı ve 2 kaymakamın görev yeri değişti

Bayburt'ta 2 vali yardımcısı ve 2 kaymakamın görev yeri değişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesi ile Bayburt Vali Yardımcılıklarına Alparslan Sözen ve Emre Çömen, Aydıntepe Kaymakamlığına Deniz Yıldırım, Demirözü Kaymakamlığına İbrahim Zahid Ahat atandı.

Kaymakamlar ve vali yardımcıları kararnamesiyle Bayburt'ta mülki idare amirlerinin görev yerleri değişti. Kararname ile Bayburt Vali Yardımcılıklarına Alparslan Sözen ve Emre Çömen, Aydıntepe Kaymakamlığına Deniz Yıldırım, Demirözü Kaymakamlığına ise İbrahim Zahid Ahat atandı.

Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle Bayburt'ta vali yardımcıları ile Aydıntepe ve Demirözü kaymakamlıklarında değişiklik yapıldı.

Artvin'in Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen ile Tokat'ın Almus Kaymakamı Emre Çömen, Bayburt Vali Yardımcısı oldu. Bayburt Vali Yardımcısı Yunus Coşkun Siirt Vali Yardımcılığına, Bayburt Vali Yardımcısı Yusuf Beran Vuran ise Uşak Vali Yardımcılığına atandı.

İlçelerde de kaymakamlık görevlerinde değişiklik oldu. Aydıntepe Kaymakamlığına Deniz Yıldırım atanırken, Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram Siirt'in Şirvan Kaymakamlığına görevlendirildi.

Demirözü Kaymakamlığına ise Konya'nın Doğanhisar Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Demirözü Kaymakamı Özlem Kılıçtürk de Iğdır Vali Yardımcılığına getirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltında
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Daha 21 yaşında! Erbil'in yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Samet Akaydın'dan eleştirilere tepki: Korkudan bir şey yapamıyoruz

Takımdaki ortamı anlatırken sesi titredi: Korkudan...
Bu maçta yok yok! 4 gol, VAR ve penaltı, işte kazanan

Futbolseverler bu maçta her şeyi izledi, işte kazanan
Altın için dikkat çeken tahmin: Yaz sonu gram altın...

Altın için dikkat çeken tahmin: Yaz sonu gram altın...
Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok

Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok
Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı

Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı
Haaland Dünya Kupası'na rekorla başladı! İlk maçında Norveç tarihine geçti

Bu adamı kim durduracak? Siz uyurken tarihe geçti