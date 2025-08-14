Bayburt'ta Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısında Bayburt'un tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için koordineli çalışmaların sürdürülmesi vurgulandı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Eldivan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, eşsiz tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Bayburt'un tanıtımı için tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Toplantıda alınan kararların en kısa sürede hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapan Vali Eldivan, bu adımların Bayburt turizmine yeni bir ivme kazandıracağını belirtti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
